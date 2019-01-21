Выставленная на продажу недвижимость, которая вызовет у вас истерику

Иногда смотришь объявления по продаже недвижимости и просто не веришь своим глазам. И когда, казалось бы, вы видели все самые нелепые и ужасные варианты, появляются другие - более абсурдные.