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Выставленная на продажу недвижимость, которая вызовет у вас истерику
Иногда смотришь объявления по продаже недвижимости и просто не веришь своим глазам. И когда, казалось бы, вы видели все самые нелепые и ужасные варианты, появляются другие - более абсурдные.
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