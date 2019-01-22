"Брат-близнец" супермодели: мужчина комично фотошопит себя Кирби Дженнер - мужчина, который всеми силами фотошопа хочет убедить всех, что он - брат американской супермодели Кендалл Дженнер. Кирби прифотошопливает себя практически ко всем снимкам девушки. У него это получается настолько органично и весело, что ненароком можно поверить в правдивость изображений. На его страничке в Инстаграме собралась миллионная аудитория, которая следит за новыми совместными снимками Кирби и Кендалл.