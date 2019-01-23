Забавные случаю, которые случаются с самыми "везучими" Когда реальность представляется не такой радужной, как хотелось, тогда остается только сохранять спокойствие и позитив, ибо неприятности случаются у всех и никуда от этого не денешься. Все это происходит для укрепления наших нервов и чтобы сделать нас сильнее. Ну а зачем ещё?