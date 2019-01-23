Прикольные удачно-случайные стоп-кадры

Совсем не нужно быть профи, чтобы удивить своих знакомых интересными снимками! Ведь благодаря удачно-случайным фотографиям можно запускать настоящие самолёты, "давать пять" хомякам, а также застыть над лужей и не упасть в реку.