Фастфуд, который мы заслужили: Гениальные вывески маркетологов от народа

На что в первую очередь покупатели обращают внимание? Правильно, на внешний вид витрины! Именно поэтому так важно, чтобы витрина вашего магазина выгодно отличалась от десятков подобных. Но выбрать такой дизайн не так уж и просто… Вот подборка из 20+ примеров креативных названий и реклам для магазинов с самыми вкусными и популярными товарами — выпечкой и фастфудом.