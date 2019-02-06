Вы будете смеяться: забавные цитаты наших родителей Самые запоминающиеся фразы родителей, которые в свое время заставляли нас надолго замолкать и краснеть. Кажется, с годами они не меняются. А за мудрость и безграничное терпение нашим родителям безграничное спасибо.