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Вы будете смеяться: забавные цитаты наших родителей
Самые запоминающиеся фразы родителей, которые в свое время заставляли нас надолго замолкать и краснеть. Кажется, с годами они не меняются. А за мудрость и безграничное терпение нашим родителям безграничное спасибо.
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