Прикольные демотиваторы на разные темы для вечернего настроения Самые крутые демотиваторы для тех, кто хочет царского юмора. Серый скучный день кончается, а настроение не улучшается? Тогда наша подборка демотиваторов придет на помощь. Ведь она настолько смешная, что снимет усталость, оставив хорошее настроение, с которым можно смело отправляться спать. Приятного просмотра!