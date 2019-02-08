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Смех продлевает жизнь: забавные комментарии из соцсетей
Очередная порция смешных и прикольных СМС-переписок. Ведь правду говорят, что иногда проще написать человеку, чем сказать ему правду в глаза.А вот и свежая коллекция смешных комментариев и переписки в социальных сетях для вашего отличного настроения!
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