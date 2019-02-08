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Гениально и смешно: люди с чувством юмора всегда найдут выход из любой ситуации
Иногда мастера ремонта поражают своими забавным креативными идеями. Мы предлагаем вам насладиться подборкой уморительных "грандиозных" выходов из ситуации.
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