Необычные и абсурдные костюмы с модного подиума Когда смотришь на такие фотографии, первое, что приходит в голову: "О чем вообще думали создатели таких нарядов?". Хотите взглянуть на самые сумасшедшие изобретения модельеров, которые абсолютно не пригодны для практического применения? Тогда смотрим.