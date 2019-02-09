Веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез

Что может быть круче порции свеженьких демотиваторов? Да ничего! Именно поэтому мы уже собрали урожай самых смешных демотиваторов и спешим ими поделиться как можно скорее. Погналиии! Приятного просмотра!