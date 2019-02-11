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Понедельник, 11.02.2019
Так совпало: фотографии, которых могло и не быть
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Так совпало: фотографии, которых могло и не быть

Хорошие фотографы на вес золота, причём наём профессионала с дорогим оборудованием вовсе не гарантирует того, что ваши снимки будут великолепны. В то же время отличные снимки иногда получаются и у простых смертных, которые имеют интересный взгляд на вещи, или просто сделали снимок точно вовремя, и сегодня мы хотим повеселить вас именно такими снимками.
Фото: jumor.temaretik.com
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