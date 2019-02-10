Нескучные идеи по обновлению автомобиля от водителей Представляем вам отличные примеры того, что воображение не обязательно должно иметь границы — даже машина может отражать ваш характер и личность. Если вам надоел скучный и идентичный с другими автомобилями внешний вид вашей машины, то вот несколько подсказок, как украсить вашу ласточку. Или как не надо украшать.