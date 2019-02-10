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Воскресенье, 10.02.2019
Нескучные идеи по обновлению автомобиля от водителей
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Нескучные идеи по обновлению автомобиля от водителей

Представляем вам отличные примеры того, что воображение не обязательно должно иметь границы — даже машина может отражать ваш характер и личность. Если вам надоел скучный и идентичный с другими автомобилями внешний вид вашей машины, то вот несколько подсказок, как украсить вашу ласточку. Или как не надо украшать.
Фото: bigpicture.ru
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Автомобиль, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Нескучные идеи по обновлению автомобиля, Обновление автомобиля.
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