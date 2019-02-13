Минута смеха: хитрости и смекалка в повседневной жизни Человека не остановят никакие жизненные сложности, ведь смекалка поможет найти решения любых бытовых проблем. Давайте посмотрим на подборку креативных "изобретений", которые могут пригодиться и вам в повседневной жизни.