Фотоприколы, которые подарят отличное настроение и заряд позитива Осень — время, когда становится холоднее, а есть хочется всё больше. Большинство людей мечтает не думать о еде, как о враге идеальной фигуры, но и постоянно следить за своим рационом очень трудно. Собранные в этой подборке продукты помогут снизить аппетит и не поправляться, но полноценно утолят чувство голода.