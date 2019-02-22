Смех до слез: правила и законы написаны точно не для этих людей

Представляем вашему вниманию курьезную подборку о людях, для которых не писаны никакие правила. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Наверняка вы слышали эту фразу. Эти бунтари решили пойти против правил и получить свою порцию адреналина!