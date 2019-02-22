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Суббота, 23.02.2019
Смешные животные, которые умиляют своей непосредственностью
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Смешные животные, которые умиляют своей непосредственностью

Нам сложно их понять, потому что они не такие как мы — самые разумные и всезнающие на планете (по нашему человеческому мнению). Но, возможно, нам просто дурят голову! Посмотрите на нашу сегодняшнюю подборку чрезвычайно загадочных животных и сделайте вывод о том, насколько мы вправе утверждать, что все о них знаем.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Животные, Улыбка, Смех, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Прикол, Любимцы.
22:20 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф
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