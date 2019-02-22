Смешные животные, которые умиляют своей непосредственностью Нам сложно их понять, потому что они не такие как мы — самые разумные и всезнающие на планете (по нашему человеческому мнению). Но, возможно, нам просто дурят голову! Посмотрите на нашу сегодняшнюю подборку чрезвычайно загадочных животных и сделайте вывод о том, насколько мы вправе утверждать, что все о них знаем.