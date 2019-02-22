Забавные объявления, сделанные самым необычным образом

Несмотря на то, что в 21 веке люди ищут информацию чаще всего в интернете, популярность обыкновенных объявлений не угасает. Одинокие парни и девушки размещают оригинальные объявления самым необычным способом.