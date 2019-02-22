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Суббота, 23.02.2019
Забавные объявления, сделанные самым необычным образом
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Забавные объявления, сделанные самым необычным образом

Несмотря на то, что в 21 веке люди ищут информацию чаще всего в интернете, популярность обыкновенных объявлений не угасает. Одинокие парни и девушки размещают оригинальные объявления самым необычным способом.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Отношения, Внимание, Улыбка, Смех, Позитив, Пара, Радость, Веселье, Прикол, Объявление, Поиск пары.
22:33 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф
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