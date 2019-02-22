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Суббота, 23.02.2019
Милые животные, которые растопят самое холодное сердце
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Милые животные, которые растопят самое холодное сердце

«Эти забавные, забавные, забавные животные!» — так и хочется воскликнуть, глядя на фотографии этих милых зверушек. Ведь они будят самые добрые чувства, вызывая восторг и умиление. Правда, смотреть этот пост нужно с осторожностью — велик риск, что возникнет желание поспешить на птичий рынок за милым питомцем.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Животные, Улыбка, Смех, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Прикол, Любимцы.
21:37 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф
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