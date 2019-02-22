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Пятница, 22.02.2019
Позитивные собачки, хозяевам которых никогда не бывает скучно
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Позитивные собачки, хозяевам которых никогда не бывает скучно

Волк - дикий и гордый предок домашних собак, от которого им достались носы, лапы, хвост и пара килограмм грации и достоинства. Но вот только наши питомцы иногда забывают о своем высоком происхождении и ведут себя как очаровательные дурачки. И ничего им не предъявишь! Остается только умиляться тому, какие глупости творит Бобик, а потом делиться уморительными фотографиями с другими людьми!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Радость, Шутка, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Прикол, Умиление, Сабаки.
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