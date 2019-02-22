Позитивные собачки, хозяевам которых никогда не бывает скучно

Волк - дикий и гордый предок домашних собак, от которого им достались носы, лапы, хвост и пара килограмм грации и достоинства. Но вот только наши питомцы иногда забывают о своем высоком происхождении и ведут себя как очаровательные дурачки. И ничего им не предъявишь! Остается только умиляться тому, какие глупости творит Бобик, а потом делиться уморительными фотографиями с другими людьми!