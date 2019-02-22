Забавные снимки из жизни типичного перфекциониста Тяга к совершенству - это всегда хорошо. Или все-таки нет? Иногда, тяга к достижению какого-нибудь идеала, может создавать проблемы и трудности для самого человека и людей вокруг него. В тоже время, очень часто перфекционизм становится источником всевозможных курьезов. Именно так случилось и в этот раз!