В женском стиле: прикольные мемы про ожидание и реальность

Ожидая чего-то определённого, мы зачастую сталкиваемся совершенно с другими результатами, особенно женскими. Многие женщины склонны все идеализировать, но на деле все выходит не так, как они это себе представляли.