Невероятно смешные косплеи на известных персонажей и личностей 22-летняя девушка из Таиланда прославилась на весь мир благодаря своим забавным пародиям на знаменитостей и моделей. Они использует вместо дорогих тканей и украшений все, что попадется под рукой. Такой "бюджетный" косплей оценили 77 тысяч человек, которые подписались на ее аккаунт в Instagram.