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Суббота, 23.02.2019
Невероятно смешные косплеи на известных персонажей и личностей
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Невероятно смешные косплеи на известных персонажей и личностей

22-летняя девушка из Таиланда прославилась на весь мир благодаря своим забавным пародиям на знаменитостей и моделей. Они использует вместо дорогих тканей и украшений все, что попадется под рукой. Такой "бюджетный" косплей оценили 77 тысяч человек, которые подписались на ее аккаунт в Instagram.
just-interes.ru
Фото: just-interes.ru
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Позитив, Курьез, Радость, Пародия, Шутка, Веселье, Косплей, Прикол.
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