Необычные и прикольные автомобили На дорогах порой встречается настолько необычный транспорт, что диву даёшься не столько фантазии их владельцев, сколько причинам, побудившим их к этому. В этой коллекции вы увидите несколько необычных и прикольных автомобилей, внешний вид которых отличается от привычного транспорта!