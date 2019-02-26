Ультрахипстеры: Когда обычные хипстеры слишком мейнстримны Хоть и само определение "хипстер" сейчас используется довольно редко, дело их живет. Хипстеры живы пока люди подворачивают штаны и отращивают бороды. В принципе, желание выделяться никогда не покидало социума, но так, как делают эти ребята, не делает никто.