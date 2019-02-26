Странные неожиданности, которые люди нашли в своей еде

Когда мы покупаем готовую еду, то ожидаем увидеть внутри упаковки то, что нарисовано снаружи, но иногда нас может ждать сюрприз, как хороший, так и плохой. Мы собрали для вас 16 приятных, а иногда и странных, неожиданностей, которые люди нашли в своей еде.