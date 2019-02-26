Забавные животные, которых подловили в самые неожиданный момент Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром?