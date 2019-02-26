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Вторник, 26.02.2019
Смешные коты, которые спят в интересных позах и необычных местах
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Смешные коты, которые спят в интересных позах и необычных местах

Эти коты – настоящие профессионалы! Они могут спать где угодно и, самое главное, как угодно. Внимание! Не стоит повторять, если, конечно, вы не кот.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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