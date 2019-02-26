Поразительные и забавные совпадения, которые случаются очень редко

Красивые и смешные совпадения, которые удивят любого. В этой подборке вы найдете забавные совпадения, которые случаются настолько редко, что в них достаточно сложно поверить. Ну или просто сбой в матрице.