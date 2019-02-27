Забавные животные, которые вызовут улыбку и подарят позитив Предлагаем вашему вниманию замечательную коллекцию фотографий с прелестными и очаровательными животными, как домашними, так и дикими, просмотр которых вызовет на вашем лице улыбку, подарив приятные эмоции! От радующегося снегу белоснежного собакена до любознательного гуся, поместившегося на человеческой ладони, взгляните на эти милейшие создания!