Что ты такое, или неудавшиеся панорамные снимки

На многих панорамных снимках запечатлены весьма странные и иногда просто жуткие существа. Они вроде и напоминают собой каких-то животных или людей, но нередко это просто какие-то монстры. Искусству создания панорамных снимков нужно учиться, потому что с первого раза может получиться нечто непонятное и устрашающее!