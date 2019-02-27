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Среда, 27.02.2019
Смешные строительные недоделки, которые поднимут вам настроение
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Смешные строительные недоделки, которые поднимут вам настроение

Когда за дело берутся мастера, приходится жить с этим до следующего ремонта. Подборка строительных недочётов намекающих что те, кто к этому причастен делают свою работу как попало.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Мастера ремонта, Недоделки.
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