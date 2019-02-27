Эпичные провалы: свежая подборка курьезов из серии: "Неприятности случаются" Если вы считаете, что ваш день не задался, тогда вам следует обязательно посмотреть на подборку в продолжении поста. Фейлы могут произойти с каждым из нас, и попасть в неприятности может практически каждый. Но тем не менее, посмотреть на чужие фейлы всегда забавно. Не стоит принимать подобные фотографии слишком близко к сердцу.