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Эпичные провалы: свежая подборка курьезов из серии: "Неприятности случаются"
Если вы считаете, что ваш день не задался, тогда вам следует обязательно посмотреть на подборку в продолжении поста. Фейлы могут произойти с каждым из нас, и попасть в неприятности может практически каждый. Но тем не менее, посмотреть на чужие фейлы всегда забавно. Не стоит принимать подобные фотографии слишком близко к сердцу.
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