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Ожидание и реальность: забавные отношение между полами
Отношения между мужчиной и женщиной - вещь сложная, их нельзя назвать легкими, однако, всем нам хочется взаимопонимания, доверия, любви и гармонии. В теории все это очень прекрасно, но на практике достичь такой идиллии довольно трудно.
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