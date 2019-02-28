Ожидание и реальность: забавные отношение между полами Отношения между мужчиной и женщиной - вещь сложная, их нельзя назвать легкими, однако, всем нам хочется взаимопонимания, доверия, любви и гармонии. В теории все это очень прекрасно, но на практике достичь такой идиллии довольно трудно.