Юморные пародии популярного блогера

Блогер Юрий Квашонкин, более известный под псевдонимом Юрий Истерика, пародирует звёзд шоу-бизнеса, используя любые подручные средства, которые найдёт у себя дома. Будь то печенье, миска, мусорные пакеты или чипсы, он всему найдёт применение, весело и забавно повторив образ знаменитости. От его пристального пародийного взгляда не спрячется ни одна знаменитость.