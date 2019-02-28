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Четверг, 28.02.2019
Юморные пародии популярного блогера
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Юморные пародии популярного блогера

Блогер Юрий Квашонкин, более известный под псевдонимом Юрий Истерика, пародирует звёзд шоу-бизнеса, используя любые подручные средства, которые найдёт у себя дома. Будь то печенье, миска, мусорные пакеты или чипсы, он всему найдёт применение, весело и забавно повторив образ знаменитости. От его пристального пародийного взгляда не спрячется ни одна знаменитость.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Блогер, Юмор, Позитив, Прикол, Пародии, Юрий Истерика.
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