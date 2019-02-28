Курьезные картинки о последнем дне зимы Вот и наступил долгожданный последний день зимы. Хоть эта зима была и не слишком суровой, уже очень сильно хочется почувствовать запах весны, погреться на солнышке и, наконец, увидеть зелень на деревьях. Собрал для вас небольшую подборку картинок на эту тему. Завтра - первый день весны, что просто не может не радовать!