|
|
Забавные фото, доказывающие, что во всем есть позитив
Возможности современной техники кажутся порой безграничными, но и человеческий фактор в деле фотографии значит многое. Ведь самое главное, перед тем, как нажать затвор фотоаппарата, - словить момент. На фотографиях, собранных в этом обзоре, фотографам это сделать удалось. У них получились действительно захватывающие кадры.
Жизнь маленькой фауны домашнего сада в объективе Сары-Джей Аллен (Фото)
Забавная игра слов, которая вас рассмешит
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
Как изменился наш мир за последние 100 лет (Фото)
Поразительные столовые горы - тепуи (Фото)
Невероятные древние айсберги в объективе Ральфа Клевенджера и Алекса Корнелла (Фото)
Ожидание и реальность весенних деньков
Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото)
Реалистичные уличные работы нью-йоркского художника (Фото)
Смешные снимки, которые доказывают, что Азия полна колоритов
Мода 2019: мужские стильные образы этой весной (Фото)
Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото)
Мужчины, которые будут ждать возлюбленных и во время апокалипсиса (Фото)
Прикольные демотиваторы на разные темы для отличного настроения
Милый фотоархив девочек-тройняшек (Фото)
Подборка книг, которую должна прочитать каждая женщина (Фото)
Белорусская модель Марина Линчук в объективе Фила Пойнтера (Фото)
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение
Герои "ужастиков" о которых слышал каждый
Фальшивые фотографии, которые видел весь мир
Фильмы, которые обязательно должны посмотреть фанаты "Хатико"
Бокал вина полезен для здоровья - говорят врачи
Продукты, которые содержат большое количество вредных трансжиров
Неловкие котейки, чьим хозяевам пришлось спасать своих питомцев
Поделки для сада своими руками - необычные украшения (Фото)