Забавные фото, доказывающие, что во всем есть позитив

Возможности современной техники кажутся порой безграничными, но и человеческий фактор в деле фотографии значит многое. Ведь самое главное, перед тем, как нажать затвор фотоаппарата, - словить момент. На фотографиях, собранных в этом обзоре, фотографам это сделать удалось. У них получились действительно захватывающие кадры.