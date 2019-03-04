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Харизматичные мопсы, которые заставят вас улыбнуться
А вы знали, что мопсы - это представители древнейшей китайской породы, которые жили у знатных людей? До сих пор эти красавцы гуляют, задрав свой милый черный нос, словно они королевские особы. Несмотря на свои небольшие размеры, мопсы очень самоуверенны и не дадут себя в обиду. Владельцы этой породы делятся снимками своих питомцев и показывают, что эмоции этих собак красноречивее любых слов.
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