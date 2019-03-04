Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Харизматичные мопсы, которые заставят вас улыбнуться
1 / 21

Харизматичные мопсы, которые заставят вас улыбнуться

А вы знали, что мопсы - это представители древнейшей китайской породы, которые жили у знатных людей? До сих пор эти красавцы гуляют, задрав свой милый черный нос, словно они королевские особы. Несмотря на свои небольшие размеры, мопсы очень самоуверенны и не дадут себя в обиду. Владельцы этой породы делятся снимками своих питомцев и показывают, что эмоции этих собак красноречивее любых слов.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Шутка, Веселье, Прикол, Мопсы.
19:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь