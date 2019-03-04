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Понедельник, 04.03.2019
Быстрее, выше, сильнее: самые старательные спортсмены
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Быстрее, выше, сильнее: самые старательные спортсмены

Спортивный и тренажерный залы - это места повышенной ответственности. Однако, это не означает, что там не происходит ничего забавного и курьезного. Не исключено, что ситуация обстоит строго обратным образом, и вся эта серьезность наоборот, дает дополнительные поводы для веселья. Приятного просмотра.
Фото: umoritelno.com
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