Быстрее, выше, сильнее: самые старательные спортсмены

Спортивный и тренажерный залы - это места повышенной ответственности. Однако, это не означает, что там не происходит ничего забавного и курьезного. Не исключено, что ситуация обстоит строго обратным образом, и вся эта серьезность наоборот, дает дополнительные поводы для веселья. Приятного просмотра.