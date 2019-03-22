Instagram/ Реальность: позитивная девушка показывает, как на самом деле выглядят снимки в соцсетях

Жительница Кельна Джеральдина Уэст с огоньком и юморком показывает, как на самом деле выглядели бы до блеска отполированные снимки популярных личностей, будь в них хотя бы капелька правды. Правда, в своих работах девушка иногда перегибает палку - но все это только ради комического эффекта, честно-честно!