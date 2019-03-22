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Воскресенье, 24.03.2019
Instagram/ Реальность: позитивная девушка показывает, как на самом деле выглядят снимки в соцсетях
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Instagram/ Реальность: позитивная девушка показывает, как на самом деле выглядят снимки в соцсетях

Жительница Кельна Джеральдина Уэст с огоньком и юморком показывает, как на самом деле выглядели бы до блеска отполированные снимки популярных личностей, будь в них хотя бы капелька правды. Правда, в своих работах девушка иногда перегибает палку - но все это только ради комического эффекта, честно-честно!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Все по теме:

Соцсети, Instagram, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот, Джеральдина Уэст.
16:49 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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