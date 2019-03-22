"Мы беременны": новые прикольные комиксы о жизни семейной пары Думаю, уже многие знают и полюбили забавные и милые иллюстрации про семейную жизнь израильского художника Иегуда Ади Девир. На этот раз он с женой Майей решили завести ребенка, что у них и получилось.