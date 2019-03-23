Эти автомобильные приколы заставят вас улыбаться Предлагаем подборку приколов про авто. В ней есть все: мастера парковки, нелепые аварии, прикольные надписи на машинах и просто приколы, которые можно встретить за рулем. Смотрите приколы, водите аккуратнее и будьте вежливы на дорогах.