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Воскресенье, 24.03.2019
Забавные кошки, которые заснули в неожиданных местах и позах
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Забавные кошки, которые заснули в неожиданных местах и позах

Так неистово спать можем не только мы, люди. Бывает так, что волшебные кошки, которые за день вдоволь набегались - тоже не чувствуют собственных ног и их так же внезапно преодолевает желаемый сладкий сон. И у нас есть доказательства, что это правда! Смотрите веселую подборку кошек, которые имеют привычку засыпать в самых неожиданных местах и позах.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Кошки заснули.
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