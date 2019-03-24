Забавные кошки, которые заснули в неожиданных местах и позах

Так неистово спать можем не только мы, люди. Бывает так, что волшебные кошки, которые за день вдоволь набегались - тоже не чувствуют собственных ног и их так же внезапно преодолевает желаемый сладкий сон. И у нас есть доказательства, что это правда! Смотрите веселую подборку кошек, которые имеют привычку засыпать в самых неожиданных местах и позах.