Здесь явно что-то не так: прикольные фото с просторов Интернета

Иногда некоторые вещи происходят не так, как обычно, и эта коллекция фотографий познакомит вас с некоторыми очевидными случаями! От альтернативной версии уровня до "Сникерсов" в томатном соусе до очень "симпатичной" куклы. Взгляните на эти фотографии и поднимите себе настроение!