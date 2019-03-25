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Вторник, 26.03.2019
Смех до слез: забавные прически из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми
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Смех до слез: забавные прически из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

Кто-нибудь еще помнит прически 1980-х? Длинные и взбитые волосы, челки, прикрывающие глаза и асимметрия. Сегодня стоило бы хорошо подумать, перед тем, как выбрать одну из этих причесок. Окружающие точно могут не понять.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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21:44 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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