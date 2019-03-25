Смех до слез: забавные прически из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

Кто-нибудь еще помнит прически 1980-х? Длинные и взбитые волосы, челки, прикрывающие глаза и асимметрия. Сегодня стоило бы хорошо подумать, перед тем, как выбрать одну из этих причесок. Окружающие точно могут не понять.