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Среда, 27.03.2019
В нужное время, в нужном месте: фотографии, сделанные в подходящий момент
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В нужное время, в нужном месте: фотографии, сделанные в подходящий момент

Фотография — мощный инструмент, который может изменить историю, однако чаще всего люди используют его, чтобы просто посмеяться. Что сегодня мы и хотим попытаться с вами сделать при помощи фотографий, сделанных в нужный момент. Опрокинутые стаканы, мощь пенсионеров, деформированные морды собак и конечно же внезапные падения в воду — все это ждет вас далее!
Фото: jumornoj.temaretik.com
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