В нужное время, в нужном месте: фотографии, сделанные в подходящий момент

Фотография — мощный инструмент, который может изменить историю, однако чаще всего люди используют его, чтобы просто посмеяться. Что сегодня мы и хотим попытаться с вами сделать при помощи фотографий, сделанных в нужный момент. Опрокинутые стаканы, мощь пенсионеров, деформированные морды собак и конечно же внезапные падения в воду — все это ждет вас далее!