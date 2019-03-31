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Воскресенье, 31.03.2019
Злюки: домашние питомцы тоже бывают не в настроении
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Злюки: домашние питомцы тоже бывают не в настроении

Домашние питомцы со временем перенимают привычки своих хозяев и точно так же как люди радуются и злятся. Особенно хорошо у них получается изображать злость. Иногда они это делают, даже если для этого нет ни какого серьезного повода, просто им кажется, что так они выглядят серьезней и пользуются этим.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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