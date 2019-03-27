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Коты-скоты: смешные снимки домашних любимцев
Порой животные могут быть полными придурками. Особенно коты. Они вытворяют вещи похлеще самых бесящихся людей. Одним своим присутствием могут разнести весь дом. Причем кажется, что они прекрасно понимают, что делают.
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