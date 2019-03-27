Предметы, которые конспирируются лучше хамелеона (Фото) Окружающий мир только и делает, что пытается нас обдурить. И при этом даже не краснеет! Так что живя на этой планете нам с вами только и остаётся, что держать ухо востро и нервно оглядываться по сторонам - ведь многие предметы вокруг нас частенько оказываются не тем, чем кажутся на первый взгляд. Пользователи сетей давно собирают фотографии таких "обманщиков" и с удовольствием выводят их на чистую воду!