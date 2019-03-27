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Четверг, 28.03.2019
Как можно забавно описать крайнюю степень опьянения на разных языках мира
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Как можно забавно описать крайнюю степень опьянения на разных языках мира

Пьян в драбадан, в стельку, в доску, мертвецки, до полного изумления. Мы можем обозначить несколькими десятками способов это состояние. Но и в других языках наскребется несколько очень интересных выражений.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Крайняя степень опьянения на разных языках.
22:04 Ср, 27 Март 2019 Телеграф
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