Как можно забавно описать крайнюю степень опьянения на разных языках мира

Пьян в драбадан, в стельку, в доску, мертвецки, до полного изумления. Мы можем обозначить несколькими десятками способов это состояние. Но и в других языках наскребется несколько очень интересных выражений.